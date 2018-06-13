Нарушения в ГРС. Почему правительство закрывает глаза на нерадивых чиновников?

Информация о нарушениях в Государственной регистрационной службе дошла до стен парламента. Депутаты поручили правительству принять меры. Они требовали быть решительнее — вплоть до увольнения виновных в нарушениях. Но прошел год, а исполнять рекомендации Жогорку Кенеша ни в правительстве, ни в самой ГРС не собираются.

Вместо борьбы — профанация

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции еще в апреле 2017 года изучал состояние дел в ГРС. Выяснилось, что ведомство каждый месяц исправно отчитывалось об исполнении антикоррупционных планов. Но лишь для галочки.

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Проверка показала, что информация о значительном количестве выполненных мероприятий не соответствует действительности. Так, в июле-сентябре 2016-го Совет обороны проверил исполнение пяти планов по демонтажу системной коррупции в ГРС.

Анализ показал, что данные представляются в искаженном виде. Более того, на коллегии ГРС в этот период даже не обсуждали антикоррупционные мероприятия.

Но при этом в 2016 году органы прокуратуры по линии противодействия коррупции и надзора за исполнением законов провели в ГРС и ее структурных подразделениях 176 проверок. В результате возбуждено 41 уголовное дело, внесено 220 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлекли 62 сотрудника, к административной — пять.

Были и другие нарушения — подделка паспортов, завышение стоимости ID-карт и общегражданских паспортов, нарушение закона о госзакупках, выплата «чужих» налогов за счет населения. По многим фактам возбуждали уголовные дела, были наказаны виновные. Но вот руководство ГРС и ГП «Инфоком» никакой ответственности не несет, каждый раз выходя сухим из воды.

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А ведь парламент поручал правительству рассмотреть ответственность руководства ГРС за ненадлежащее исполнение антикоррупционных планов и программ, а также за допущенные нарушения и недостатки в деятельности службы. Кроме того, кабмин должен был внести поправки в нормативно-правовые акты о регулировании порядка замены ПИН-кодов и разработать базу для взаимодействия ГРС и Соцфонда для выявления двойных ПИН и умышленного искажения анкетных данных в паспортах.

Более того, парламентский комитет настоятельно рекомендовал правительству рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности директора ГП «Инфоком» Таланта Абдуллаева.

Требование депутатов вполне объяснимо. Парламент считает, что Талант Абдуллаев ненадлежащим образом исполняет свои служебные обязанности и при нем грубо нарушены нормы закона о государственных закупках. В правительстве депутатские наказы игнорируют. Глава ГП «Инфоком» до сих пор остается на своем месте.

«В правительстве нам отвечали на наши требования, например, так: приняты иные меры дисциплинарного воздействия, но не увольнение», — рассказал ИА «24.kg» депутат Мирлан Жеенчороев.

ГРС молчит, а нарушения продолжаются

С момента, когда депутаты досконально разбирали нарушения в ГРС, прошел целый год. Но за это время ситуация не только не изменилась, но и добавились новые интересные детали. Всплыла схема, по которой в Кыргызстан ввозили элитные дорогостоящие автомобили. Замешанным в ней оказался Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС (ДРТСиВС).

Схема заключается в том, что фактически автотранспорт находится за границей, а в Кыргызстане выписывают на него техпаспорт и выдают госномер. Затем их везут за границу, вешают новые номера на машину, и она пересекает границу, не проходя таможенные процедуры.

Заместитель главы ГРС Айнура Туйбаева рассказала, что уже возбудили уголовные дела. Отстранили от работы двух начальников региональных регистрационных отделов. Еще девять человек уволили.

«Да, были злоупотребления сотрудников. При регистрации транспортных средств из Таможенной службы не поступали данные о том, проходила ли машина таможенную очистку. Сейчас мы внедряем электронную систему, чтобы видеть, проходила ли машина перерегистрацию. И только те машины, которые прошли таможенную регистрацию, будут регистрировать в ГРС», — подчеркнула Айнура Туйбаева.

Заместитель главы МВД Курсан Асанов сообщил, что с коллегами из соседних стран провели оперативные мероприятия, по 40 фактам задержали три группы злоумышленников, возбуждены уголовные дела.

А позже посыпались откровения от Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. В феврале 2018 года установлен факт контрабандного ввоза автомашины Toyota Land Cruiser 200, 2015 года выпуска, без уплаты таможенных платежей на сумму свыше миллиона сомов. На прошлой неделе выявлен факт контрабандного ввоза автомашины Lexus-RX350. Сегодня Финпол сообщил о задержании еще одной дорогостоящей машины — Lexus GX470. Ущерб от неуплаты таможенных пошлин только по этим двум машинам составляет 3,4 миллиона сомов.

В последних двух случаях машины впервые регистрировали в ДРТСиВС в Кара-Куле Джалал-Абадской области, а потом много раз перерегистрировали, заметая следы.

В ГСБЭП сообщили, что в рамках расследуемого уголовного дела арестовано более 120 машин. А все руководство ГРС до сих пор не при делах и ответственности за происходящее не несет.

Правительству неуд

Комитет по правопорядку о своем требовании не забыл. На очередное заседание вынесли вопрос об итогах исполнения правительством поручений парламента. Отчитывался вице-премьер-министр Жениш Разаков. Ответами кабмина парламентарии остались более чем недовольны.

Например, озвучена информация о том, что руководитель центра по изготовлению государственных автомобильных номеров получает заработную плату в 240 тысяч сомов, оператор по учету — 155 тысяч. Но правительство не приняло никаких мер, чтобы изучить ситуацию.

Себе зарплату повысили, на паспорта необоснованно завышают цены. Пришел ответ по Абдуллаеву, что не исполнено решение комитета ЖК по правопорядку. Даже замечание не сделали. Мы просили принять меры, назвали фамилии, но им даже выговор не объявили. Мирлан Жеенчороев

«Поднимали вопрос выдачи паспортов. 98 паспортов, которые были выявлены в Турции, до сих пор не вернули Кыргызстану. Паспорта поддельные или фальсифицированные? До сих пор общество не получило ответа. Мы предлагали отправить экспертов, чтобы они смогли посмотреть на эти паспорта. Вопросы также остались без ответа», — возмутился депутат Мирлан Жеенчороев.

В беседе с корреспондентом ИА «24.kg» парламентарий рассказал, что, кроме увольнения Таланта Абдуллаева, депутаты еще год назад предлагали принять системные меры, чтобы исключить возможность повторения нарушений. Например, в системе ГРС есть предприятия, чьи сотрудники не обладают статусом государственного служащего. Соответственно, применение мер воздействия или уголовной ответственности в их случае ограничивается штрафами или минимальными уголовными сроками.

Мы выносили решение, чтобы категорию служащих, которые выдают документы и принимают паспорта, отнести к госслужащим. У людей в этом случае появится большая ответственность. Мирлан Жеенчороев

«Например, был случай, когда виновного в подделке паспортов оштрафовали на 120 тысяч сомов. Если бы за это нарушение была более серьезная ответственность, например, несколько лет лишения свободы или штраф в миллионы сомов, то люди подумали бы, стоит ли идти на такой риск. Я не говорю, что нужно обязательно всех сажать. Но как меру воздействия такое вполне можно применять», — подчеркнул Мирлан Жеенчороев.

Депутаты дали правительству время до сентября, чтобы подготовиться и вновь внести информацию на рассмотрение комитета. Но примет ли правительство меры или снова закроет глаза на нарушения?