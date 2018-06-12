Вину в коррупции не признает. Как сидит Сапар Исаков и кто его посещает

Завтра Бишкекский городской суд рассмотрит кассационную жалобу на решение Первомайского райсуда об аресте бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Как рассказали ИА «24.kg» его соратники, у обвиняемого и содержащегося в СИЗО ГКНБ Сапара Исакова нет жалоб на условия содержания. Он также не жалуется на самочувствие и отмечает, что со здоровьем все в порядке. «Не на курорте сижу», — цитируют бывшего главу правительства посетившие его эксперты Национального центра по предупреждению пыток.
Специалисты Национального центра по предупреждению пыток посетили бывшего премьера уже дважды.
На свидание к Сапару Исакову также сходил депутат парламента Дастан Бекешев. Он пока недоступен для комментариев.
По данным соратников бывшего главы кабмина, Сапару Исакову пока отказано в свидании с супругой. Прошение подано, оно рассматривается. Адвокаты встречаются с ним регулярно.
Известно, что у Сапара Исакова была пока только одна очная ставка — с депутатом Жогорку Кенеша, бывшим главой Министерства энергетики Осмонбеком Артыкбаевым.
По этому громкому уголовному делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.