Вину в коррупции не признает. Как сидит Сапар Исаков и кто его посещает

Завтра Бишкекский городской суд рассмотрит кассационную жалобу на решение Первомайского райсуда об аресте бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Как рассказали ИА «24.kg» его соратники, у обвиняемого и содержащегося в СИЗО ГКНБ Сапара Исакова нет жалоб на условия содержания. Он также не жалуется на самочувствие и отмечает, что со здоровьем все в порядке. «Не на курорте сижу», — цитируют бывшего главу правительства посетившие его эксперты Национального центра по предупреждению пыток.

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Известно, что Сапар Исаков отказался от предложенного медицинского осмотра.

Специалисты Национального центра по предупреждению пыток посетили бывшего премьера уже дважды.

На свидание к Сапару Исакову также сходил депутат парламента Дастан Бекешев. Он пока недоступен для комментариев.

По данным соратников бывшего главы кабмина, Сапару Исакову пока отказано в свидании с супругой. Прошение подано, оно рассматривается. Адвокаты встречаются с ним регулярно.

Известно, что у Сапара Исакова была пока только одна очная ставка — с депутатом Жогорку Кенеша, бывшим главой Министерства энергетики Осмонбеком Артыкбаевым.

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Сапару Исакову предъявлено официальное обвинение в коррупции. По версии следствия, он в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», используя свое политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.

По этому громкому уголовному делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.