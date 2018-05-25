«Умный дом» в Историческом музее. Он обошелся почти в полтора миллиона евро

В Историческом музее установлено самое современное оборудование, одно из лучших, имеющихся сейчас в музеях Центральной Азии. Об этом журналистам сообщил его директор Кенешбек Алмакучуков.

Кенешбек Алмакучуков просил журналистов обратить внимание не на мебель, а на современную систему безопасности.

«Вся работа выполнения по требованию Smart House («Умный дом»). Здесь теперь отдельный климат-контроль, современнейший депозитарий в Центральной Азии. В депозитарных помещениях у каждого шкафа тоже отдельный климат-контроль, что позволяет нам более надежно сохранить экспонаты. Также установлены 190 видеокамер и 121 дверь, подключенная к системе контроля», — рассказал директор Исторического музея.

На климатическое и измерительное оборудование потрачено 316 тысяч 695 евро. На мультимедийное оборудование – 497 тысяч 310 евро. На новые светильники и шинопроводы – 644 тысячи 855 евро. Всего на техническое переоснащение в Историческом музее потрачено 1 миллион 458 тысяч 860 евро.

По словам Кенешбека Алмакучукова, в данное время выставлено 95 процентов экспозиций. Музей откроют 31 августа.

Напомним, сегодня депутаты парламентской фракции «Ата-Мекен» провели выездное заседание в музее. В ходе заседания выяснилось, что на реконструкцию потрачены огромные деньги, большая часть ушла на покупку мебели и современных инсталляций.