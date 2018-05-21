В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека 21-25 мая не будет газа. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По их данным, в связи с ремонтными работами прекратят подачу голубого топлива:

в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, рекой Ала-Арча, БЧК, улицей Курманджан Датки;

на улицах Орозбекова, 324, Т.Молдо, 247, Проскурякова, №№ 2, 4, 6, 8, 10, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, №№ 4, 6, 8, 10, 19, Алтайском, Минбулакском.

С 21 по 23 мая газа не будет в Новопавловке (улицы Фрунзе, Корсаковых, Ала-Арчинская, Пограничная), в жилмассиве «Ала-Тоо» (улицы Кок-Кыя, Улук-Тоо, Западная).