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Общество

Уникальная выставка национальной одежды кыргызов открылась в Бишкеке

Фото организаторов выставки. Коллекция «Этно»

В Бишкеке 18 мая открылась выставка «Этно». Автор экспозиции — известный не только в республике, но и далеко за ее пределами историк кыргызской моды Татьяна Воротникова.

Ценителям стиля представлены национальные костюмы, платья, чапаны, головные уборы, украшения и другие предметы гардероба, которые кыргызы носили в повседневной жизни или надевали по праздникам.

По словам Татьяны Воротниковой, собирать коллекцию она начала в 2000-м. Искала наряды во всех уголках Кыргызстана, заказывала у антикваров. Некоторые экземпляры купила в Узбекистане.

Все костюмы созданы в начале XIX века. Две трети попали в ее руки в среднем состоянии, а треть — в ужасном, словно ветошь.

«Текстиль всегда был для кыргызов очень дорог. Они его высоко ценили и подолгу носили, передавали членам семьи. Поэтому костюмы к нам попали заношенные. Мы их вручную, по ниточкам восстанавливали и приводили к первозданному виду», — рассказала Татьяна Воротникова.

«Текстиль на чапанах выткан золотыми и серебряными нитями. Это персидские и российские ткани, которые привозили по Великому шелковому пути. В Кыргызстане их меняли на мех, скот, монеты, — добавила она. — Можно заметить в костюмах туркменские, узбекские и русские мотивы (к примеру, вышивание крестиком). Народ кочевал, познавал культуру разных стран и что-то перенимал».

По мнению организаторов, коллекция «Этно» — достояние кыргызского народа. Она произведет неизгладимое впечатление на людей, ценящих свои корни и желающих узнать что-то новое.
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