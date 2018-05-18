В Бишкеке проходит акция «Ночь музеев»

В Бишкеке в пятый раз проходит акция «Ночь музеев». Впервые в Кыргызстане за одну ночь можно посетить 16 арт-площадок столицы.

Открылось мероприятие в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева. Официальная часть сменилась музыкальной. Здесь выступили фольклорно-этнографический театр «Ордо Сахна», Салтанат Аширова, Жийдеш и другие, а завершит «ночь» Мирбек Атабеков. Концерт продлится до полуночи.

Помимо многочисленных выставок и ярмарки ремесленников, в музее ИЗО проходят мастер-классы, актер Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова Марат Амираев читает отрывки из саунд-драмы «Демон».

Театр также не остался в стороне: там выставка костюмов и реквизита. В выставочном зале Союза художников имени С.Чуйкова открыли две экспозиции, а мастер-класс по лепке проводит дечь экс-президента Кыргызстана Алия Шагиева. Там же можно увидеть ее работы по графике, живописи, лепке.















В Дубовом парке проходят квесты. Гости увидели театрализованную постановку «По стопам Айтматова».

В Мемориальном доме-музее М.Фрунзе можно путешествовать во времени, здесь же конкурс граффити.

В этом году у акции появились новые локации. Например, Дом-музей Ч.Айтматова. Еще можно успеть посетить его театральную зону, познакомиться и поговорить с героями фильмов по мотивам произведений писателя.





















Еще одно новое место — «Асанбай-центр». Здесь вас ждет «Айтматовский мир», выставка в коллаборации с фотографом Александром Федоровым.

«Ночь музеев» завершится сегодня в полночь. Еще есть время посетить хотя бы парочку локаций.