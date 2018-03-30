Обвиняемого в смерти женщины Данияра Сейталиева не смогли дисциплинарно наказать

Бывшего помощника прокурора Данияра Сейталиева не удалось привлечь к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Марс Абышкаев.

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«По бывшему сотруднику прокуратуры провели служебное расследование. К дисциплинарной ответственности привлекли заместителя прокурора. В частности, за то, что он не контролировал подчиненных. Бывшего помощника прокурора освободили от должности, поэтому к дисциплинарной ответственности привлечь его не удалось», — сказал Марс Абышкаев.

На вопрос, сможет ли уволенный восстановиться в должности, Марс Абышкаев заверил, что в прокуратуру могут прийти лишь лица с неиспорченной репутацией.

Данияру Сейталиеву предъявили обвинение в том, что он скрылся с места аварии. Следствие не сочло его виновным ни в совершении смертельного ДТП, ни в вождении автомобиля в пьяном виде. Родственники погибшей возмущены и требуют привлечь его к ответственности.