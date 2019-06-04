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Общество

ДТП с помощником прокурора. Верховный суд полностью оправдал Данияра Сейталиева

Обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения экс-помощник прокурора Первомайского района Данияр Сейталиев полностью оправдан. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор Токмакского городского суда.

Напомним, в июле 2017 года бывший помощник прокурора Первомайского района Гульнары Акимбаевой Данияр Сейталиев совершил ДТП. В результате аварии погибла женщина. В его машине нашли материалы 25 приостановленных уголовных дел. Токмакский городской суд оправдал Данияра Сейталиева за отсутствием состава преступления. Позже Чуйский областной суд признал его виновным в нарушении Правил безопасности дорожного движения.
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