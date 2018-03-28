Торговые центры Бишкека. Известные жители столицы об их безопасности

Пожар в кемеровском Торговом центре «Зимняя вишня» всколыхнул кыргызстанцев. Мы спросили у бизнесменов, политиков, общественных деятелей и простых горожан, доверяют ли они торговым центрам столицы.
В социальных сетях жителей и гостей Бишкека призывают на один день бойкотировать посещение ТЦ, а их владельцев рассказать, соблюдают ли они правила противопожарной безопасности. Некоторые это уже сделали. Кто-то даже внял требованию общественности и готов провести пожарно-тактические учения.
Госэкотехинспекция намерена проверить около 20 торговых центров. Но смогут ли эти шаги обеспечить безопасность людей, в первую очередь детей, в случае пожара или другого ЧП?
Назгуль Турдубекова, директор Общественного фонда «Лига защитников прав ребенка»:
С точки зрения безопасности все объекты, которые посещают дети и пожилые люди, должны располагаться так, чтобы в случае опасности они могли как можно быстрее выбраться и получить помощь.Назгуль Турдубекова
А у нас получается, что детские площадки расположены в самых небезопасных местах. Госэкотехинспекция должна сделать предписание всем торговым центрам, чтобы детские площадки переместили на нижние этажи.
Конечно, госорганы должны проверить торговые центры, чтобы работали аварийные выходы, двери были открыты, решены проблемы с лифтами. Надо провести оценку соответствия ТЦ стандартам безопасности, а потом представить данные населению, чтобы мы точно знали, где безопасно находиться, а где нет.
Сергей Пономарев, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг:
С другой стороны, сомневаюсь, что от проверок будет толк. На сегодня в Министерстве экономики около 20 заявок на проверки ТЦ. Но в этих проверках существенные коррупционные риски. Некоторые алчные чиновники попытаются заработать на ситуации. Я давно говорю, что систему проверок в Кыргызстане надо совершенствовать, исключая коррупцию. Тогда и будет порядок.
— А вы не боитесь ходить в торгово-развлекательные центры? Вы им доверяете?
— Уклонюсь от ответа на вопрос о доверии. Но в торговые центры ходим: и с детьми на площадки, и с друзьями и коллегами в кинотеатр или боулинг. Поэтому не стал бы категорично отвечать на вопрос, доверяю я нашим ТРЦ или нет.
Эльвира Сурабалдиева, депутат Жогорку Кенеша:
Относительно безопасности. Сейчас госорганы говорят, что должны получить беспрепятственный доступ на подобные объекты для проверок. Мол, сейчас они ограничены законом. В этой части на все сетования чиновников у меня встречный вопрос: а где вы были, когда объект принимали в эксплуатацию? Почему подписывали документы о приемке? Почему не смотрели на нарушения, не находили их? А сейчас, когда предприниматель потратил деньги, построился, они хотят получить беспрепятственный доступ. Думаю, с учетом сегодняшней ситуации в этой сфере и тем, что мы только дали бизнесу нормально и спокойно работать, делать этого не стоит.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» должен стать уроком для государственных органов. Проверять нужно на этапе строительства и введения в эксплуатацию.Эльвира Сурабалдиева
Сейчас и бизнес заинтересован в том, чтобы все было хорошо. Надо только четко установить нормы, какое оборудование должно быть, где и в каком количестве. Сделать это нужно с учетом современных реалий. К тому же пожар в «Зимней вишне» должен заставить государственные органы обратить внимание на то, в каких условиях у нас работает противопожарная служба. У них же просто недостаточно оборудования, машин, зарплаты низкие. Надо изменить ситуацию.
Александр Иванов, бишкекчанин:
— Раньше как-то и не обращал внимания, есть ли в наших торговых центрах планы эвакуации, пожарная сигнализация, как они соблюдают правила противопожарной безопасности. Сейчас, конечно, внимательнее все изучаю. Когда захожу в торговый центр, первым делом изучаю, как можно быстро из него выбраться.
У меня маленький ребенок, в торговые центры на детские площадки или в кинотеатры ходим часто. Точно могу сказать, что двери во время сеансов у нас не закрывают. Но мне не нравится, что во всех ТЦ детские площадки на последних этажах. Это неправильно с точки зрения безопасности. Хотелось бы, чтобы в торговых центрах появились указатели к выходу. Часто трудно разобраться, куда идти. А если случится пожар, то в панике точно не найдешь выход.
Динара Аляева, глава Общественного фонда «Помогать легко»
— Может, стоит детские площадки «спустить» пониже?
— После трагедии в Кемерово это должно стать поводом для законодателей — задуматься над изменением ситуации. Не думаю, что детские площадки менее прибыльны или жизнь детей менее ценна, чем товары в бутиках. Надо законодательно закрепить правило, что любые развлекательные, особенно детские, центры должны располагаться не выше второго этажа. Так безопаснее.