Массовая вырубка деревьев. Взгляд специалистов

Весеннее солнце выгоняет горожан на улицы греться и гулять. Однако добродушное настроение никак не сокращает количество жесткой критики в адрес муниципальных служб Бишкека.

Несомненно, на первом месте у жителей столицы претензии к массовой вырубке деревьев.

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Все пояснения чиновников мэрии утопают в гневном возмущении. Обещаниям не верят. Подвергают сомнению замыслы по новому озеленению.

Корреспондент ИА «24.kg» отправился к работникам муниципального предприятия «Зеленхоз», чтобы из первых уст узнать и понять, насколько реальны планы городских начальников любимый Бишкек не просто сохранить, а сделать еще краше и зеленее.

У работников «Зеленхоза» без преувеличения сейчас горячие деньки. Да, рубят деревья, осуществляя так называемую санитарную вырубку, сажают новые.

Журналиста повели в питомник, где выращивают саженцы.

Из семян и черенков

У входа встречают директор Тынчтыкбек Токтосунов и главный агроном «Зеленхоза» Эльнура Жолдошева. Говорят, что только вернулись с высадки крупномеров на улице Тыныстанова.

В питомнике несколько участков. На некоторых не сразу увидишь, что растет. Это посаженные в прошлом году семена и черенки. Агрономы ждут, когда тепло на улице станет стабильным, чтобы увидеть, как перенесли зиму малыши. Но с надеждой смотрят в «Зеленхозе» не только на них.

Работники питомника очень волнуются. Они в курсе, как жестко критикуют их бишкекчане за вырубленные деревья. Уже совсем скоро станет понятно, удался ли прошлогодний эксперимент с высадкой крупномерных саженцев. Сколько из них прижилось?

Крупномеры специалисты планируют также выращивать в питомнике.

Еще пару лет назад территория питомника производила удручающее впечатление: заросли кустарника, дичка. Директор признается, что в первый раз возникло ощущение, что питомник никому не был нужен. За два года освободили почти 2,5 гектара, выкорчевали деревья, распахали землю, посадили саженцы.

Питомник был заложен в 1975 году, изначально его площадь составляла 43 гектара. Сейчас полезная площадь — 28 гектаров . Часть территории была захвачена, на ней построены дома.

В этом году мэрия Бишкека выделила 3 миллиона сомов на саженцы. Агрономы планируют приобрести 20-25 пород — как лиственных, так и кустарников.

«Немного поменяем породный состав. Закупленные саженцы будем доращивать два-три года в питомнике, а потом высаживать на улицах столицы. Все что можно из посадочного материала, собираем сами. Вот каштаны, дубы уже проросли. Пытались платан (чинару) вырастить, собирали семена, но они так и не принялись. Будем покупать. К сожалению, породы, которые произрастают на юге нашей страны, не приживаются в Бишкеке. Уже несколько раз пробовали. Там температуры выше, срок вегетации длиннее» — рассказывает Тынчтыкбек Токтосунов.

Про «чудо-дерево»

Фото ИА «24.kg». Директор питомника Тынчтыкбек Токтосунов

Директор питомника добавляет, что в планах также построить теплицу или парник. Она нужна, чтобы не терять время в зимний период, а проращивать семена и потом высаживать ростки в грунт.

«Раньше в питомнике выращивали березы, сейчас она тяжело приживается. Почему? Специалисты пока понять не могут. Дубы, тополя, карагачи, ивы, хвойные породы», — говорит Эльнура Жолдошева.

Растет в питомнике и павловния. Агрономы ждут прихода тепла, чтобы понять, пережило растение зиму или нет. Это новая культура для Бишкека.

«Павловнию называют «чудо-деревом». Индекс листовой поверхности у нее огромен, а чем больше листья, тем больше они поглощают углекислый газ. Опыта по их высаживанию у нас не было. В прошлом году посадили в городе 90 штук. Уже совсем скоро — через месяц-два, увидим, сколько прижилось, как будут они себя вести в наших условиях», — рассказывает Эльнура Жолдошева.

Фото ИА «24.kg». Главный агроном МП «Бишкекзеленхоз» Эльнура Жолдошева

По ее словам, сегодня во всем мире в городах хорошо показывают себя интродуценты (растения, выращенные в грунте за пределами ареала их природного распространения). Но это не значит, что надо полностью отказаться от привычных тополей и карагачей.

«У тополя самая высокая хрупкость древесины. Настолько, что он может переломиться не у корня, а на высоте пояса. Около 80 процентов обращений и жалоб (в прошлом году их было 800) это просьбы на снос тополей», — уточняет Эльнура Жолдошева.

Есть в питомнике и готовый к высадке тополь — стандартный посадочный материал. Прутики диаметром полтора-два сантиметра, высотой до двух метров. Их ежегодно высаживают тысячами, но приживается не так уж и много. В частности, по этой причине столичные агрономы решили перейти к высадке крупномерных саженцев.

В 2017 году на озеленение столичная мэрия выделила более 60 миллионов сомов. Значительная часть средств была направлена на приобретение крупномеров.

Оптимизм наше все

Интересуюсь, насколько оправданны эти траты, ведь не факт, что саженцы выживут.

«Очень надеемся, что выживут. Здесь мы зависим от многих факторов: солнца, климата, осадков, ветра. Почему крупномеры стоят так дорого. Они проходят несколько этапов перешколирования (пересадок). Отбираются саженцы с прямыми стволами, в среднем около 70 процентов черенков. Пока растение пройдет все этапы, даст хороший скелет, форму кроны, понадобится несколько лет и пересадок. Почти половина только дойдет до стандарта крупномера», — объясняет главный агроном.

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По ее словам, главное отличие городского озеленения — наличие большого количества ограничений.

«Самое главное — время. Нам нужно здесь, сегодня и сейчас. Чтобы получить в ускоренном времени озеленение, и применяются во всем мире крупномеры. Нам уже не надо ждать пять-шесть лет, чтобы прутик принялся, дал крону. Крупномер все это время растет в питомнике, набирает силу и потом легче приживается», — отмечает она.

Еще одно ограничение — городские коммуникации, как подземные, так и надземные. В центре города ограничения для посадок достигают 90 процентов.

Все саженцы, закупленные Бишкекзеленхозом, имеют фито-санитарные сертификаты. Это было одним из требований тендера.

А вы хотите жить на улице Сиреневой?

Большие планы у агрономов на восстановление кустарникового озеленения. Уже запланировали высадку более 10 сортов — барбарис Тумберга, жасмин «чубушник», снежный ягодник, спирея Вангутта, сирень и другие.

«Есть же песня «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную»... Мы хотим сделать тематические улицы. Одной из таких надеемся сделать Таш-Кумырскую. Там уже есть сиреневые посадки, мы планируем продолжить их. Будет небольшая рябиновая рощица в 8-м микрорайоне, посадим 60 рябин», — говорит Эльнура Жолдошева.

Как решить вопрос с поливом

Для выживаемости саженцев имеет немаловажное значение полив. Не секрет, что ирригационная система в городе нарушена, до многих районов вода просто не доходит. В Бишкекзеленхозе обещают в первый год осуществлять автополив, подкармливать высаженные растения.

«В проектах по ремонту дорог указываем, что надо оставить перебросы. По некоторым улицам принято решение ставить дополнительные лотки для подачи воды на придомовые территории. Подготовлен проект по восстановлению ирригационной системы», — делятся планами специалисты.

Работают агрономы и над проведением в городе системы капельного орошения и поливочного водопровода. Они уже установлены в некоторых местах. Это позволяет рационально использовать и экономить воду, и обеспечивать постоянный полив.

Зря ругаем Зеленхоз

20-30-40 лет эти кустарники, деревья необходимо будет вырубать, заменять новыми. У каждого растения тоже есть собственный «срок эксплуатации».

Директор питомника подмечает, что при посадках деревьев необходимо разъяснять жителям, что через

«Вот смотрите, пень тополя. Снаружи кажется, что крепкое дерево, а внутри пустота, даже на дрова не годится», — объясняет он.

Возможно, директор питомника прав. Ему, как специалисту, виднее. Но массовая вырубка деревьев по-прежнему не оставляет равнодушными горожан. Они задают резонные вопросы, в том числе, как летом жить в городе без деревьев.