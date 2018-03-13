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Общество

Под влияние религиозных радикалов попали до пяти тысяч граждан Центральной Азии

До пяти тысяч граждан стран Центральной Азии попали под влияние религиозных радикалов. Об этом заявила региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в ЦА Ашита Миттал, сообщил «Интерфакс».

«От трех до пяти тысяч человек в Центральной Азии подверглись радикализации. Некоторые из них возвращаются из зон боевых действий и пытаются интегрироваться в общество», — заявила она на региональном семинаре по противодействию экстремизму.

В то же время, по словам Ашиты Миттал, «представители «Исламского государства» двигаются с востока Афганистана на север страны, ближе к Центральной Азии». «Мы это знаем, потому что на севере Афганистана в 2016-2017 годах было много боевых столкновений между правительственными и неправительственными группировками», — подчеркнула она.

Крайне важно помнить, что страны Центральной Азии находятся близко к Афганистану и Ближнему Востоку, поэтому необходимо разрабатывать меры по предотвращению роста радикализации.

Ашита Миттал
Она отметила, что «общее население Центральной Азии оценивается в 70 миллионов человек, 47 процентов — люди младше 24 лет». «Нужно делать все возможное, чтобы молодежь не попадала в такие ситуации, где она будет подвергаться радикализации», — подчеркнула представитель ООН.
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