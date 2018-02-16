В школах Бишкека усилена охрана. Об этом ИА «24.kg» сообщила начальник столичного Управления образования Сауле Мейрманова.

По ее словам, это связано с инцидентом в школе №73, где неизвестный домогался учащейся младших классов. Факт насилия не подтвердился.

По данным милиции, задержан мужчина 1990 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 133 «Развратные действия» УК КР. По решению суда он заключен в СИЗО на 2 месяца.

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«По инциденту создали комиссию, вчера выезжали на место, встречались с родителями, собрали объяснительные. Дисциплинарную ответственность директора тоже рассмотрим. С руководством службы безопасности договор расторгнут в одностороннем порядке», — сказала Сауле Мейрманова.

«Мы провели совещание с руководителями охранных агентств, работающих в школах. Начали со школ Октябрьского района. Вопрос по обеспечению безопасности поднимут и на родительских собраниях», — добавила она.

На вопрос, увеличат ли число охранников, Сауле Мейрманова ответила: «Мы призовем к исполнению пропускного режима в школу, усилим контроль во всех школах и садах».