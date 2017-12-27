Смерть Гапарова. Оправдательный приговор сотрудникам АКС обжаловали

Адвокат погибшего руководителя аппарата Медакадемии Абдикерима Гапарова обжаловал приговор сотрудникам АКС. Об этом ИА «24.kg» сообщил сын Гапарова Адыл.

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По его словам, апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд подали 22 декабря.

«Мы не согласны с приговором сотрудникам АКС ГКНБ. Считаем, что он необоснован. Пока дата рассмотрения дела в горсуде неизвестна», — сказал Гапаров.

Напомним, трем подсудимым сотрудникам ГКНБ прокурор просил по 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Абдикерим Гапаров скончался на рабочем месте. Причиной смерти называли остановку сердца.

Старший следователь СУ ГКНБ Суваналиев обвиняется в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР). А оперуполномоченные АКС ГКНБ Мусаев и Айманбаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 (халатность).

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Ранее в Антикоррупционную службу ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикерима Гапарова, неоднократно вызывавшего его в свой кабинет и вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза, при том, что по установленному тарифу стоимость арендной платы за указанную площадь составляет порядка 2,5 тысячи сомов в месяц.

25 февраля 2016 года сотрудники АКС ГКНБ задержали Абдикерима Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После чего его самочувствие резко ухудшилось, и он потерял сознание.

Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.