Главный агроном «Зеленстроя» о городе мечты, отзывчивых людях и елках на крыше

Фото из личного архива. Эльмира Жолдошева на очередном субботнике по озеленению Бишкека

С Эльнурой Жолдошевой, главным агрономом «Зеленстроя», мы пытались побеседовать трижды, но все время встречи переносили. С пресс-секретарем чаи гоняли в ожидании, когда Эльнуру «отпустит объект». А она носилась по секретным закоулкам Карагачевой рощи, показывая, где и что надо исправить. Или махала лопатой на посадках деревьев.

Наконец, она спряталась от всех, поставила сотку на беззвучный — и в итоге у нас все-таки получилось интервью.

— Эльнура, откуда вы взялись, вас ведь недавно назначили?

— Я парашютистка (смеется). По профессии инженер лесного хозяйства, долго работала в охране окружающей среды, Ассоциации землепользователей. За 18 лет это мое третье место работы. Мне сказали: есть возможность реализовать твои мечты, возьмешься? Вот и пришла озеленять город. Я молодая мамаша, мне хочется, чтобы мой ребенок приобщился к экосреде (я его с 2,5 месяцев по субботникам таскаю).

Очень хочу, чтоб мой сыночек жил в красивом и благоустроенном городе и не стремился отсюда уехать.

Но я понимаю, что шикарно тут будет не сию минуту, а лет через 20. Да, людям сейчас не нравится то, что вырубают деревья. Но нам надо было однажды собраться с духом и пойти на жертвы — снести старое, чтобы построить новое.

— Почему падают деревья? Не из-за старости же, а из-за отвратительного ухода?

— Мы долго думали, почему так происходит. Есть так называемая красная книга 1972 года. Еще в советское время Госстрой СССР определял срок эксплуатации основных объектов зеленого хозяйства — быстро- и медленно растущих пород и так далее. Дуб, липа, ясень, сосна — до 60 лет. Быстро растущие тополь, ива, акация, береза — до 45. Массовые посадки были в 1950-60-е годы. И после 45 лет надо было их заменять, но этого не делалось.

Фото из личного архива. Работы по озеленению Южной магистрали

Тогда, в советские пятилетки, любили сажать тополя: их себестоимость нулевая фактически, воткнул у арычка и забыл. Но уже тогда инженеры говорили: это временная зеленая инъекция, которую через 15 лет надо замещать другими породами. Хрупкость тополя опасна. Есть и фактор аллергии — люди часто просят избавить их от тополей из-за пуха. Но совсем без них мы не можем обойтись. Сажаем там, где они не мешают людям. Тополь — чемпион по поглощению углекислого газа.

— Что же мешает отстаивать интересы города? Почему сдаете позиции защитников зеленых насаждений в угоду безвкусным многоэтажкам и выхлопным газам?

— У нас каждый день борьба. Чуть отвернешься — и вместо аллейки уже парковка. Разговариваешь с бизнесменами, объясняешь, что твоя же машина летом на солнце прогреется до 60 градусов, оставьте деревья! Но... Мы ничего в ответ не можем предпринять. Когда-то наша организация была в списке тех, кто мониторил строительство объектов, но нас оттуда вычеркнули.

Большая проблема — нормирование зеленых насаждений на одного горожанина. Есть нормы, утвержденные ВОЗ для жителей разных городов. Но не у нас. И мы начали работу над этим.

Не было и подсчета восстановительной стоимости вырубки деревьев (проект год как готов, ждет утверждения в горкенеше). В настоящее время хоть на окраине, хоть в центре высчитывают в зависимости от диаметра дерева — около 3-4 тысяч сомов. Сейчас поднимем в три раза. Хотя, по моему мнению, надо увеличивать в 10 раз, тогда зеленые насаждения будут золотыми для застройщиков, и им выгоднее будет обойти дерево, нежели его рубить.

Конечно, кто строит, предусматривает озеленение дворов. И есть маленькая радость: буквально 2-3 года назад был бум на хвойники. Зимой и летом красиво, но нас не спасает. Сейчас бизнесмены стали сажать и деревья с кронами. Это очень важно, особенно летом.

К сожалению, в законодательстве не прописано, что «Зеленстрой» может требовать от застройщика высадить определенное количество квадратных метров зелени.

Я была в Корее, там требование: строишь дом на столько-то квадратов — столько же и высади деревьев. В других странах обязаны посадить зелени на треть от стоимости дома. Я уверена, мы к этому придем. Мы уже работаем над этим. Обратились в «Бишкекархитектуру»: не выдавайте разрешение, если в проекте не предусмотрено полноценное озеленение. Но мы не можем контролировать и наказывать за то, что застройщик не восстановил зелень.

— И никто не следит?

— Госэкотехинспекция должна. У них контроль и наложение штрафов (причем немалых!): почему вы сделали парковку вместо озеленения по проекту? Наша же зона ответственности — до тротуаров. Каким быть Бишкеку — диктует «Бишкекархитектура». Хотя работы по улице Токтоналиева показали, что и она — не последняя инстанция, что можно вносить коррективы в готовый проект, что надо и можно защищать наши насаждения. Например, на улице Профсоюзной при вмешательстве мэра удалось сохранить 200 дубов — все деревья, кроме аварийных, остались.

— Что еще мешает озеленять город...

— Еще одна — кабели. Особенно центр нашпигован ими. Они повсюду проложены. Теперь корни переплели все, и при выкорчевке мы практически выдираем коммуникации. Мешают они и при посадке. Люди требуют: дорогу расширяют, вы тут вырубили все, а вот вам пустой участок, посадите сюда. Приезжаем, а сажать не можем, там проходит кабель.

Фото из личного архива. Сейчас в Бишкеке стараются высаживать деревья с кронами, которые будут спасать горожан от жары

В таком случае предусматриваем либо другие породы деревьев, занимающие меньше места, либо кустарники. Еще одно направление — контейнерное, когда нет возможности высадить в открытый грунт. Со следующего года будут промышленные масштабы. Сейчас мы приобретаем деревья третьей величины — не высокие, но раскидистые. Контейнеры для них — объемом не менее кубометра. Такое есть в «Неомеде» — на крыше больницы раскинулся сад из хвойных и плодовых, а на площадке перед подъездом и можжевельник, и кувшинки в фонтанчиках.

Реальное уважение его владельцу — человек показал: можно использовать любую площадь под озеленение. Вот у кого надо учиться! — А производственная часть у вас не хромает?

— Техники для полноценного озеленения не хватает. Мы ее часто нанимаем. Но в этом году мэрия небывалые суммы выделила на приобретение новой техники, которой раньше и близко не было. Купили копалку-тюльпанку, которая не нарушает корневую систему. И корчеватель-пенькобур, дробящий пни в пыль и превращающий их в перегнивающую мульчу — удобрение. Небывалые деньги — 340 миллионов сомов! — получил из бюджета «Зеленстрой». Много нового мы пробуем. Тех же крупномерных саженцев раньше не было в Кыргызстане вообще. Хотя швейцарцы еще 10 лет назад нас предупреждали: займитесь, это крайне необходимо.

— Как могут участвовать граждане в решении зеленых проблем Бишкека?

— Появились неравнодушные люди, которые стали предлагать конкретные идеи: а давайте сделаем вот так! Например, аллею павловнии (еще 8 лет назад все смеялись — не приживется) один человек посадил. И растут! Вот на Чапаева мы и высадили 90 павловний. Представляете, какая красота нас ждет?

Бывает, жители улицы предлагают: давайте тут сделаем вот эту интересность, вы нам в этом поможете, а мы на себя возьмем эту часть. Ок!

Что хорошо, в последнее время с нами стали сотрудничать домкомы. Они все чаще молодые и креативные! Мы с такими дружбу никогда не потеряем. Давайте поощрять их!

Но бывает и иначе. В таком случае мы делаем все стандартно. Сейчас мы 4 тысячи саженцев бесплатно раздали — при условии их полива и сохранности. Ясень, клен, тополь. Берите! Украшайте улицы. Если опыт приживется, в следующем году увеличим — только озеленяйте.

Еще о хорошем: мэрия сейчас предлагает внутриквартальную и междомовую ирригацию отдать на баланс «Зеленстроя», если изыщут деньги. И мы сами обеспечим полив. Планов много. На окраинах на сэкономленные деньги поливочный водопровод делаем. Постепенно приведем в порядок жилмассивы, если планы мэра осуществятся.

Строится «Зеленый базар», со всеми гарантиями и нормами на саженцы (а нюансов много). Не будет такого, что взял деревце, а оно не прижилось, и так из года в год.

Я хочу отметить, что наши граждане стали отзывчивыми. Перед последним ураганом получили сообщение от МЧС, я в 6 утра выехала на объезд. Буквально передо мной падает дерево, затормозила, чтобы осмотреть. Рядом парнишка останавливается: эже, дерево откатить? Следом джип — и давай помогать! Человек шесть разных национальностей.

Смешно было, когда кто-то сказал: а «Зеленстрой» спит, пока деревья падают, надо хоть позвонить, разбудить. Я им: не надо, я и есть «Зеленстрой», еду на осмотр.

Нет, не черствые у нас люди. Хотя много и других примеров, когда я бы этих горожан за колючку выселила — как увижу, что с любимыми Карагачами натворили...

Сколько проблем создают нам те, кто захватил землю вместе с коллекторами, с дренажом! А потом еще жалуются: нас топит, придумайте что-нибудь. И болит голова, какие породы посадить, как ирригацию поправить.

— Что вы думаете о парках, переданных в аренду?

— Это страшно. Это тихая экспансия магазинов и прочего, после которой от парков не остается ничего. Посмотрите на тот, что у Аламединского рынка...

— Почему, чтобы спилить во дворе дерево, надо платить приличные деньги? Мол, «Зеленстрой» наживается и на спиле, и на продаже дров.

— Снос — огромная проблема. Весь негатив на нас льется. В месяц 600-800 жалоб — и ТСЖ, и домкомы просят. Но дворы не на нашем балансе. ТСЖ должны это делать за свой счет.

— Но в итоге приезжает «Зеленстрой», спиливает, получает деньги, грузит только самые лучшие бревна явно на продажу, а ветки и листья остаются лежать годами...

— По технологии все, вплоть до тонких веточек, обязаны убирать. Все складируется и учитывается. А насчет продажи: в этом году все раздали малоимущим на дрова.

Фото из личного архива. С девочкой Камиллой, которая критиковала озеленение города

Но и горожане обходятся с мусором неподобающе: категорически нельзя жечь листву. Составьте договор с «Тазалыком», они вывезут все. А если кроме листвы нет другого мусора — баклажек, картона и прочего — то и «Зеленстрой» с удовольствием заберет на перегной. Мы готовы даже объявить точки сбора листвы. Возможно, весной со сдавшими будем делиться готовым удобрением. Надо людей приучать.

И прежде чем критиковать город и власти, надо задать вопрос себе: а что ты сделал для этого зеленого фонда?

Недавно посадки организовывали на южной магистрали. Нас все девочка Камила критиковала-критиковала, а тут приехала с мамой, посадила деревце, попросила ведро... Теперь каждый день проверяет, полили или нет. Очарована этим ребенком! Во время посадки такой искренний интерес проявляла к деревьям и процессу ухода — единственная из 400 участников акции!

Но я уверена, таких людей будет все больше и больше. И город наш постепенно станет гораздо красивее и чище.