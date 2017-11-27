На месте крушения «Боинга-747» установят памятник

На территории садово-дачного поселка Дачи СУ, где 16 января потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», установят памятник. Об этом ИА «24.kg» сообщили в госадминистрации Сокулукского района Чуйской области.

Строительные работы уже ведутся: выровняли участок, завезли гравий и песок.

По словам чиновников, представители районной администрации или правительства к работам не имеют никакого отношения. Инициатива принадлежит родственникам пострадавших и некоторым общественным фондам. «Землей садоводческое хозяйство распоряжается самостоятельно, поэтому участок жители выбрали сами», — отметили в администрации.

Напомним, в результате крушения «Боинга-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов. Кроме того, один гражданин КР умер по естественным причинам, оказывая помощь пострадавшим.

Турецкая сторона выплатила компенсации пострадавшим и семьям погибших.

По предварительному заключению экспертов, вины кыргызской стороны нет.