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Общество

Проблемы на границе. Приедут ли в Кыргызстан туристы из Казахстана

Директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов рассказал сегодня на пресс-конференции, приедут ли в Кыргызастан туристы из Казахстана в связи со сложившейся ситуацией на границе.

«Зимний турсезон будет открываться в декабре, сейчас идет подготовка. Информации о снижении потоков или отмене контрактов с нашими партнерами мы на сегодня не получали. Я не думаю, что будут препятствия в прохождении туристов на границе», - сказал он.

Чиновник добавил, что в настоящее время растет интерес к нашей республике со стороны Узбекистана, а также европейских стран.

«Мы разрабатываем отдельные концепции по каждому виду туризма, рассматриваем курортный, спортивный, деловой, культурный и сельский туризм. В рамках программы «Кырк кадам» внедрен принцип устойчивого туризма, речь идет о развитии туризма, который не вредит природе и культуре и помогает местному населению зарабатывать», - добавил Азамат Жаманкулов.
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