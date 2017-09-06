По миру на велосипеде с верным другом Графом

В январе 2017 года 40-летний Артур Оганян выехал из Армении, задумав совершить кругосветное путешествие на велосипеде. Следует по миру он не один, а с верным псом — немецкой овчаркой по кличке Граф.

За прошедшие с начала года месяцы он проехал Иран, Туркменистан, Казахстан и накануне вечером добрался до Бишкека. В планах — Китай и Россия.

— Это путешествие уже третье. В первое я отправился в сентябре 2010-го из Якутска и проехал 13 тысяч километров за 6 месяцев и 20 дней. Как-то получилось, что никакой цели тогда у меня не было. Просто хотел преодолеть длинный путь, — рассказал Артур Оганян ИА «24.kg». — На своем пути я встретил представителей многих национальностей. Они с большим уважением отнеслись ко мне и оценили мой замысел. Поэтому нынешний велопробег я решил посвятить дружбе народов.

— Почему в путь отправились с собакой?

— Это мой верный друг. Есть с кем поговорить в дальней дороге. Мы с ним вместе уже четыре года.

— В Кыргызстане нет велодорожек, многие туристы жалуются на хаос на проезжей части. Возникли у вас какие-нибудь сложности?

— Сзади на тележке у меня прикреплены специальные знаки, плюс надеваю желтый жилет, чтобы обезопасить свою жизнь и в случае чего не винить водителя.

В небольшой тележке у мужчины с собой самое необходимое — еда, инструмент, одежда. На ночь чаще всего он останавливается в гостиницах, кафе или кто-то приглашает его домой в гости.

— Под открытым небом толком не отдохнешь. Иногда в гостиницы не пускают с домашними животными, тогда Граф остается в тележке.

Артур Оганян не обременен семейными обязанностями. Дома его ждет только мама.

— Она переживает, конечно, где я, здоров ли. Мы периодически с ней созваниваемся.

— С языковыми проблемы сталкиваетесь в пути?

— Помогает Интернет. В Иране, например, через онлайн-переводчик общались. Но и когда зарядка садится, все равно могу найти общий язык с людьми.

— Какие трудности ощущаете в путешествии?

— Разбитые дороги, плохая погода, поломка велосипеда — все это влияет на задержки в пути.

— Какие у вас первые впечатления от Кыргызстана?

— Я здесь никогда раньше не был. Очень понравилось. Проехал таможенный пост «Кордай» и буквально сразу - Бишкек, на каждом шагу — столовые и кафе. Это здорово. А вот по Казахстану 200 километров едешь, и кругом одна степь. На границе пропустили меня без проблем. Вообще везде я встречаю доброту и отзывчивость. Неравнодушные готовы помочь, предоставить ночлег, накормить.

В Кыргызстане Артур Оганян будет ждать получения визы в КНР:

— Я обращаюсь к представителям китайского посольства с просьбой оказать содействие в получении визы и поддержать мой веломарафон. А когда я вернусь в Армению, то напишу благодарственные письма в посольства и консульства тех стран, где побывал.