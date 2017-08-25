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Общество

Минздрав выясняет, как Общественный совет получил документы личного характера

Общественный совет незаконно получил документы личного персонального характера статс-секретаря Министерства здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

«ОС не делал официальный запрос и направил документы во все инстанции, нарушая конституционные права и законодательство. В настоящее время по этому поводу в Минздраве проводится служебное расследование. Начальник управления человеческими ресурсами и делопроизводства Ибраева именно по этому поводу находится уже три месяца на больничном», — отметили в ведомстве.

После окончания служебного расследования статс-секретарь намерена обратиться в суд.

Отметим, что в аппараты президента и премьер-министра пожаловались на нарушения в процессе назначения статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой. В министерстве отреагировали на претензии. 

Накануне члены ОС выступили против политики главы Минздрава Талантбека Батыралиева. Чиновник с их доводами не согласен
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