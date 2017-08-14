Допрос Мавляна Аскарбекова в ГКНБ длится больше четырех часов

Мавлян Аскарбеков больше четырех часов находится на допросе в Государственном комитете национальной безопасности КР. Об этом ИА «24.kg» сообщил член общественного объединения «Жаны Муун» Максат Казакбаев.

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По его словам, Мавляна Аскарбекова вызвали на допрос сегодня к 14.00 в здание ГКНБ и просили прийти с адвокатом.

Напомним, на гражданского активиста Мавляна Аскарбекова возбуждено уголовное дело по статье 297 УК КР (публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя).