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Общество

Верховный суд: Увольнение сотрудника НПЗ «Джунда» незаконно

Верховный суд подтвердил, что сотрудника НПЗ «Джунда» уволили незаконно. Соответствующее решение коллегия ВС КР вынесла 28 июня.

Как сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев, суд обязал руководство китайской нефтеперерабатывающей компании выплатить инженеру Алмазбеку Нураеву среднюю зарплату за дни вынужденного прогула.

Отметим, Алмазбека Нураева увольняли дважды. Первый раз в мае 2014 года по собственному желанию, но без личного заявления об увольнении. Тогда по предписанию Госэкотехинспекции и правовой инспекции профсоюзов его восстановили на работе.

Администрация предоставила ему рабочее место в другом отделе с низкой заработной платой. При этом отсутствовали приказ о переводе и трудовой договор. Буквально через месяц его уволили за прогулы на несуществующей работе. В этот раз Алмазбека Нураева восстановили через суд после трехлетних разбирательств.
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