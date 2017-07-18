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Общество

Член СДПК Алга Кылычов обвинил Рената Самудинова во лжи

Член Социал-демократической партии Кыргызстана Алга Кылычов обвинил представителя молодежного крыла Рената Самудинова во лжи. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, Ренат Самудинов не участвовал в городской конференции, и его не выбирали делегатом на республиканский съезд.

«И твое заявление о том, что праймериз не было, тоже ложь. Например, на конференции в Ленинском районе обсуждали три кандидатуры. В конце единогласно было принято решение поддержать Сооронбая Жээнбекова. Затем и на городской конференции после обсуждения кандидатур принято решение в пользу премьер-министра», — написал Алга Кылычов.

Напомним, 15 июля Рената Самудинова не пустили на съезд СДПК. По его словам, он был выбран делегатом от Октябрьского района Бишкека.
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