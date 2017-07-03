Кыргызстанцы жалуются на плохой сигнал цифрового вещания. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства.
Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев отметил, что в горных районах имеются случаи плохого вещания цифрового телевидения, несмотря на то что установлены новые ресиверы и ретрансляторы.
«Специалисты выезжают на место, если поступила жалоба. По домам они не ходят и не проверяют», — сказал он.
Кабинет министров отметил, что цифровое телевидение должно показывать во всех регионах, независимо от того, имеются ли жалобы или нет.
В Кыргызстане 15 мая отключили аналоговое вещание.