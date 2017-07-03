Кыргызстанцы жалуются на плохой сигнал цифрового вещания. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства.

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев отметил, что в горных районах имеются случаи плохого вещания цифрового телевидения, несмотря на то что установлены новые ресиверы и ретрансляторы.

«Специалисты выезжают на место, если поступила жалоба. По домам они не ходят и не проверяют», — сказал он.

Кабинет министров отметил, что цифровое телевидение должно показывать во всех регионах, независимо от того, имеются ли жалобы или нет.

В Кыргызстане 15 мая отключили аналоговое вещание.