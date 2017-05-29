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Общество

С берега Иссык-Куля за два дня вывезли 3800 мешков мусора

С берега Иссык-Куля вывезли 3800 мешков мусора в рамках акции «Таза Иссык-Куль». Об этом ИА «24.kg» сообщил один из организаторов Дмитрий Андреев.

«На двух фурах забрали перерабатываемый мусор, не перерабатываемые отходы местные власти вывезли на свалки. В акции участвовали полторы тысячи человек, из них около 650 волонтеров приехали из Бишкека, остальные — местные жители, которые поддержали нашу инициативу», — рассказал Дмитрий Андреев.

К счастью, мы подчистили меньше зон, так как местные власти, узнав о масштабной акции, подсуетились и сами прибрались.

Дмитрий Андреев

«Мы хотели своим примером призвать местных жителей больше внимания обращать на окружающую среду, чтобы они видели проблему и делали все, чтобы в будущем не допустить негативных экологических последствий», — сообщил активист.

«Главное, как бывает со многими акциями, не было принудиловки со стороны властей. Люди приходили сами, поддерживая нас», — добавил Дмитрий Андреев.

Организаторами акции выступили общественный фонд «Эко Деми» и движение «Таза Иссык-Куль», их поддержали власти Иссык-Кульской области

Напомним, что в рамках этого же проекта в начале мая с помощью волонтеров на побережье Иссык-Куля собрали более 5 тонн мусора.
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