До 20 мая завершится ямочный ремонт на трассе Бишкек — Кара-Балта. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог КР.

По словам директора Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР Арстана Ибраева, на участке с 9-го по 15-й километр , не попавшего под реабилитацию, ведет работы по ямочному ремонту ДЭП № 9. Уже вырезано большими картами 10 тысяч 640 квадратных метров полотна, из них на 4 тысячах 125 уложено асфальтобетонное покрытие.