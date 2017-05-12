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Общество

До 20 мая завершится ямочный ремонт на трассе Бишкек — Кара-Балта

До 20 мая завершится ямочный ремонт на трассе Бишкек — Кара-Балта. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог КР.

По словам директора Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР Арстана Ибраева, на участке с 9-го по 15-й километр, не попавшего под реабилитацию, ведет работы по ямочному ремонту ДЭП № 9. Уже вырезано большими картами 10 тысяч 640 квадратных метров полотна, из них на 4 тысячах 125 уложено асфальтобетонное покрытие.

На 61-82-м километрах ямочный ремонт завершен. К 15–20 мая ямы залатают в селе Беловодском, где после зимы асфальтобетонное покрытие наиболее разрушено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51505/
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