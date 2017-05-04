В Бишкеке приняли в эксплуатацию дома без газа, воды, теплоснабжения

В Бишкеке есть дома, которые приняли в эксплутацию без газо-, водо- и теплоснабжения, в них даже счетчиков нет. Об этом на заседании фракции «Мекеним Кыргызстан» столичного городского кенеша сообщил депутат Павел Десятников.

По словам депутата, необходимо на уровне Жогорку Кенеша рассмотреть вопрос и издать постановление правительства, гду будет четко прописана ответственность должностных лиц за государственную приемку домов.

Как отметил заместитель директора ОАО «Бишкектеплосеть» Михаил Курганов, при сдаче объекта в эксплутацию только три организациии ставят свои подписи: заказчик, главный архитектор проекта и представитель Госэкотехинспекции.