Афиша Бишкека на выходные: киноклассика, концерты и выставки

Театры

14 марта. Спектакль «Овраг»

Среди брошенных, ненужных вещей в овраге живут такие же брошенные и ненужные собаки. Художественный мир спектакля помогают создавать забытые предметы. Спектакль представят артисты театральной студии.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 16.00.

14 марта. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

14 марта. Балет «Спартак»

Спектакль повествует о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в I веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы народов против порабощения и насилия. В роли Фригии — Мэгуми Мацумото.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

15 марта. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя — это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

15 марта. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

14-15 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 февраля — 15 марта. Выставка «Рерих вестник красоты. Мастер, сын Мастера»

Представлены живопись, баннеры, фотографии, посвященные 100-летию Центральноазиатской экспедиции Николая Рериха и 100-летию Людмилы Шапошниковой, основателя Международного центра Рерихов (Москва).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля . В ыставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-22 марта. Выставка «Путь»

В центре внимания — две контрастные и в то же время созвучные географические точки: Кыргызстан и Турция. Проект объединяет три уникальных авторских взгляда на природу, архитектуру и атмосферу этих стран. Представлены работы Таалая Мусурманкулова, Талгата Бокоева и Арстана Дукуева. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 марта — 3 апреля. Выставка «Волшебный мир весны»

Экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

2-25 марта. Выставка «Тоолордун кыздары»

В экспозиции представлены работы известных художниц Кыргызстана, раскрывающие образ женщины через национальные традиции, внутренний мир и красоту родной природы. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

10-24 марта. Выставка «Свободный полет лошади»

Представлено около 50 работ известных китайских мастеров живописи тушью. Экспозиция посвящена году Огненной Лошади по Лунному календарю.

Национальный исторический музей КР, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

14 марта. Концерт «Легендарные саундтреки»

Проект Tynda Music представляет масштабный симфонический концерт, посвященный самым знаковым саундтрекам последних десятилетий. В программе музыка из «Интерстеллара», «Гладиатора», «Гарри Поттера», «Дюны», «Пиратов Карибского моря», «Сумерек», «Ла-Ла-Ленда», «Начала».

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

14 марта. Кинопоказ

Состоится показ шедевра режиссера Вима Вендерса «Небо над Берлином», а также первой серии «Молодой папа». После просмотра обязательно поговорим о фильмах.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00, 17.00.

14 марта. Концерт «Ритмы Болливуда»

Погрузитесь в атмосферу красочных индийских танцев и энергии знаменитого Болливуда. Вас ждут яркие костюмы и незабываемое шоу в исполнении народного ансамбля «Каухар».

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 12.00.

14 марта. Кинопоказ «Голос Хинд Раджаб»

Фильм, основанный на реальных событиях, произошедших во время военной операции в Газе.

В центре истории — голос ребенка, оказавшегося в ситуации, где время, ожидание и человеческая ответственность приобретают решающее значение. Субтитры на кыргызском и русском языках.

Кинотеатр «Ала-Тоо», 15.00.

14 марта. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

14-15 марта. Американский цирк «Экстрим»

Вас ждут мотокаскадеры, удивительные трюки воздушных гимнастов, дрессированные медведи, один из лучших клоунов мира, американское «колесо смелости» и многое другое.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

14 марта. Кинопоказ

Состоится показ фильма мэтра кыргызского кинематографа Актана Арым Кубата «Бешкемпир» (1998). После будет совместное обсуждение ленты с режиссером. Запись по телефону 0554251855.

ololoYurt, 17.00.

15 марта. Концерт Нурболата Абдуллина

Нурболат Абдуллин — популярный артист из Казахстана, известный своими романтической лирикой, живым исполнением и теплой энергетикой, которые он дарит зрителю. Душевные песни, искренние эмоции, вечер, наполненный любовью и теплом, — все на одной сцене.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

15 марта. Киноужин

В программе фильмы о любви и выборе, о смелости быть собой и о встречах, которые меняют жизнь. В этот раз покажут музыкальную комедию режиссера Джорджа Кьюкора 1964 года с Одри Хепберн и Рексом Харрисоном «Моя прекрасная леди».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

14 марта. Лекция по истории искусства

Мы поговорим об ар-нуво (югендштиль, модерн) и его вкладе в развитие мирового искусства. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

15 марта. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

14-15 марта. Мастер-класс и шоу

На этой неделе детей ждут творческий мастер-класс и шоу-программа.

ДТЦ «Ташрабат», 16.00 (14 марта), 15.00 (15 марта).

14-15 марта. Спектакли «Сказка о царе Салтане» и «Кумурска — токой сакчысы»

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Сценография «Сказка о царе Салтане» выполнена в стиле традиционной русской народной росписи. Зрители оказываются на площади небольшого городка, где становятся участниками кукольного представления.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





14 марта. Мастер-класс по приготовлению пончиков

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они сделают пончики. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

15 марта. Сказка «Как акуленок маму спас»

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.