Вопрос об эвакуации не стоит: МИД КР о паломниках в Саудовской Аравии

Паломники, совершающие умру, не поднимали вопрос о срочной эвакуации. Об этом сообщил директор консульского департамента Сейтек Жумакадыр уулу на пресс-конференции.

По его словам, на данный момент в Саудовской Аравии находятся около 6 тысяч граждан Кыргызстана — в основном паломники.

«Все прибывшие на умру размещены и находятся под контролем компаний, которые занимались их отправкой», — добавил Сейтек Жумакадыр уулу.

По состоянию на 2 марта на Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан КР — в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент среди них пострадавших или оставшихся без крова граждан нет.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи убит. Убиты еще несколько высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация на Ближнем Востоке не прекращается, как и ракетные удары по заявленным целям с обеих сторон. Десятки тысяч людей застряли из-за закрытого воздушного пространства в зоне конфликта.