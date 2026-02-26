11:57
Общество

На юго-западном кладбище Бишкека пройдет полная инвентаризация мест захоронений

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Рабочая комиссия по проверке деятельности муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» провела инспекционный выезд на ряд кладбищ столицы и выявила нарушения. На юго-западном кладбище проведут полную инвентаризацию мест захоронений.

Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, в проверке участвовали председатель комиссии — заместитель мэра Виктория Мозгачева, депутаты Бишкекского городского кенеша Таалайбек Дайырбеков и Жаныбек Асанбеков.

Первым объектом проверки стало юго-западное кладбище. С 1 января 2021 года оно закрыто для захоронений на основании заключений профильных государственных служб.

В ходе осмотра комиссия зафиксировала ряд недостатков в содержании территории, учете захоронений и организации хозяйственной деятельности.

Муниципальному предприятию поручено провести полную инвентаризацию мест захоронений и представить предложения по приведению территории в соответствие с установленными требованиями.

Комиссия посетила также кладбище рядом с селом Орто-Сай, перешедшее в ведение города в рамках административно-территориальной реформы, и мусульманское кладбище в жилом массиве «Кок-Жар». Руководству предприятия поручили усилить контроль за использованием земельных участков, улучшить инфраструктуру и обеспечить соблюдение правил содержания территорий.

Проверки направлены на анализ деятельности предприятия, контроль соблюдения законодательства и повышение качества предоставляемых ритуальных услуг. Работа комиссии продолжается.
