На юго-западном кладбище Бишкека пройдет полная инвентаризация мест захоронений

Рабочая комиссия по проверке деятельности муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» провела инспекционный выезд на ряд кладбищ столицы и выявила нарушения. На юго-западном кладбище проведут полную инвентаризацию мест захоронений.

Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, в проверке участвовали председатель комиссии — заместитель мэра Виктория Мозгачева, депутаты Бишкекского городского кенеша Таалайбек Дайырбеков и Жаныбек Асанбеков.

Первым объектом проверки стало юго-западное кладбище. С 1 января 2021 года оно закрыто для захоронений на основании заключений профильных государственных служб.

В ходе осмотра комиссия зафиксировала ряд недостатков в содержании территории, учете захоронений и организации хозяйственной деятельности.

Муниципальному предприятию поручено провести полную инвентаризацию мест захоронений и представить предложения по приведению территории в соответствие с установленными требованиями.







Проверки направлены на анализ деятельности предприятия, контроль соблюдения законодательства и повышение качества предоставляемых ритуальных услуг. Работа комиссии продолжается.