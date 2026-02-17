Семья как приоритет: Кыргызстан усиливает профилактику социальных рисков

На днях в Бишкеке состоялось подписание меморандума между Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, общественным фондом «Лига защитников прав ребенка» и Mother’s Home International Foundation, что стало важным шагом к укреплению системы поддержки семей и детей. Документ закрепляет курс на профилактику социальных рисков, развитие семейных форм воспитания и расширение комплексной помощи женщинам в кризисных ситуациях.

О том, как эти решения будут работать на практике и какие изменения ожидают социальную сферу, 24.kg рассказала заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Айнура Орозбаева.

От реагирования к предупреждению

По словам Айнуры Орозбаевой, стратегическое значение меморандума заключается в переходе к устойчивой модели сотрудничества.

«Меморандум задает новую логику работы — от реагирования на проблемы к их предупреждению. Речь идет о создании единой платформы, где государственные органы, общественные организации и международные партнеры действуют согласованно. Такой формат позволяет выстроить непрерывную цепочку помощи — от выявления проблемы до комплексного сопровождения семьи. Это снижает разрозненность решений и делает поддержку более доступной и понятной для граждан», — отмечает она.

Особый акцент, по мнению замминистра, сделан на раннем выявлении семейных кризисов.

«Экономические трудности, психологическое напряжение, угроза утраты жилья — все это сигналы, на которые важно реагировать своевременно. Ранняя помощь позволяет предотвратить разрушительные последствия и одновременно снижает долгосрочную нагрузку на систему социальной защиты», — добавила она.

Профессионализация социальной службы

Одним из ключевых направлений станет усиление подготовки специалистов.

«Качество социальной помощи напрямую зависит от уровня подготовки специалистов, и мы делаем на этом особый акцент. В систему внедряются новые образовательные программы, развивается межведомственное взаимодействие, расширяется обмен опытом с международными партнерами. Современный социальный работник должен оценивать ситуацию комплексно — с учетом психологических, социальных и правовых аспектов. Такой подход повышает доверие граждан и эффективность решений», — отметила Айнура Орозбаева.

«Эне үйү»: модель интегрированной помощи

Отдельное место в профилактической системе занимает проект «Эне үйү» («Дом матери»), который реализуется при поддержке Mother’s Home International Foundation.

Центр предоставляет женщинам безопасное пространство и комплексную поддержку: психологическую помощь, правовые консультации, медицинское сопровождение и временное проживание. По словам Орозбаевой, именно интегрированная модель позволяет не просто решать текущие проблемы, а сохранять семью как основную среду развития ребенка.

Особое внимание уделяется предотвращению отказов от новорожденных — одному из самых чувствительных социальных вопросов.

«Поддержка в самый уязвимый момент помогает сохранить не только ребенка, но и будущее семьи. Отказ зачастую происходит из-за страха, изоляции и отсутствия поддержки. Когда женщина получает помощь и видит перспективу, вероятность сохранить ребенка значительно возрастает», — считает замминистра.

Поддержка, возвращающая уверенность

психологическую поддержку, помогающую справиться со стрессом и тревогой;

медицинское сопровождение, обеспечивающее безопасность матери и ребенка;

социально-правовые консультации, дающие понимание прав, выплат и доступных услуг;

временное проживание, позволяющее стабилизировать ситуацию без давления обстоятельств.

Комплексная помощь включает:

Такой подход направлен не на замену семьи, а на ее сохранение и укрепление. Именно семья, подчеркивает замминистра, обеспечивает эмоциональное и социальное развитие ребенка.

Региональный контекст и долгосрочные перспективы

Кыргызстан, по словам Айнуры Орозбаевой, последовательно развивает профилактическую модель социальной политики и активно сотрудничает с партнерами.

«Открытость к партнерству — одно из ключевых преимуществ социальной политики Кыргызстана. Эксперты ожидают, что системная поддержка семей позволит сократить уровень социального сиротства, устраняя его корневые причины. Чем раньше оказывается помощь, тем ниже риск, что ребенок окажется вне семьи. В конечном итоге новые меры должны дать женщинам уверенность и возможность выйти из кризиса без потери семьи и достоинства. Для детей это означает шанс расти в безопасной и любящей среде — основе стабильного и здорового общества», — резюмировала она.

Подписанный меморандум становится не просто документом о сотрудничестве, а частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление института семьи и развитие профилактической социальной политики. Именно такой подход, уверена замминистра, позволяет не только решать текущие проблемы, но и формировать устойчивую систему поддержки будущих поколений.