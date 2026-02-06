В Кыргызстане водителей, которые в течение года три и более раз грубо нарушили Правила дорожного движения, будут направлять на пересдачу экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Мера предусмотрена Кодексом о правонарушениях, который дополнили статьей 37 (примечание 1).

Повторно сдавать экзамены придется тем, кто допустил следующие нарушения:

управление авто без государственных номерных знаков;

невыполнение требования об остановке транспортного средства;

превышение скорости более чем на 40 километров в час;

непредоставление преимущества авто со спецсигналами;

выезд на встречную полосу при обгоне или маневре;

повреждение дорожных сооружений или имущества в результате нарушения ПДД;

нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека;

передача управления авто пьяному водителю или лицу без прав.

В МВД подчеркивают: ужесточение направлено на соблюдение дисциплины на дорогах и предотвращение систематических нарушений.