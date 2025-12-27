14:09
Общество

Бишкекчан приглашают на очередной музыкальный вечер под открытым небом

На площади Ала-Тоо продолжаются музыкальные вечера под открытым небом — настоящий подарок для жителей и гостей столицы, сообщает мэрия Бишкека.

В этот раз сегодня в 19.00 любителей живой музыки ожидают выступления эстрадно-фольклорного ансамбля «Доор», ансамбля русской песни и пляски «Сувенир» и других артистов.

«Приходите всей семьей, наслаждайтесь живой музыкой, делитесь праздничным настроением и встречайте Новый год в кругу друзей и родных на площади Ала-Тоо! Пусть музыка объединяет, вдохновляет и делает эти зимние вечера по-настоящему волшебными!» — говорится в сообщении.
