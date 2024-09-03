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Общество

Два вечера на площади Ала-Тоо будут концерты. Ее будут перекрывать

На площади Ала-Тоо в Бишкеке проходят музыкальные вечера «Күз кайрыктары» — «Осенняя мелодия». Об этом сообщило Министерство культуры.

По его данным, сегодня, 3 сентября, в 19.30 состоится концерт Государственного академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова.

Завтра, 4 сентября, эстрадно-симфонический оркестр Национальной филармонии исполнит отечественные популярные мелодии и саундтреки из фильмов.

В пресс-службе УПСМ столицы сообщили 24.kg, что в эти дни будут перекрывать движение по проспекту Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова с 17.00 и до окончания музыкальных вечеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303873/
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