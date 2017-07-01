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Общество

Музыка под открытым небом в Бишкеке. Фоторепортаж

Накануне, 30 июня, у памятника Токтогулу Сатылганову прошел заключительный концерт, организованный Свердловским акимиатом Бишкека. Эстафету для продолжения вечеров музыки принял Октябрьский район столицы.

По уже сложившейся традиции послушать классическую музыку пришли гости столицы и горожане. На мероприятии для ценителей музыки выступил Духовой оркестр мэрии и звезды кыргызской эстрады. Теперь музыкальные вечера будут проходить на территории Октябрьского района. Символ вечеров — скрипичный ключ — вручили на концерте главе района Нурбеку Курманбекову.
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