Музыка под открытым небом в Бишкеке. Фоторепортаж

Накануне, 30 июня, у памятника Токтогулу Сатылганову прошел заключительный концерт, организованный Свердловским акимиатом Бишкека. Эстафету для продолжения вечеров музыки принял Октябрьский район столицы.

По уже сложившейся традиции послушать классическую музыку пришли гости столицы и горожане. На мероприятии для ценителей музыки выступил Духовой оркестр мэрии и звезды кыргызской эстрады. Теперь музыкальные вечера будут проходить на территории Октябрьского района. Символ вечеров — скрипичный ключ — вручили на концерте главе района Нурбеку Курманбекову.