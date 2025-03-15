Конкурс «Приношение русской музыке» проходит в Бишкеке. Об этом сообщили организаторы.

«Русская музыка — евразийская музыка. Это музыка, которая повлияла на становление кыргызской композиторской и исполнительской школ. В прошлом веке сюда, в Кыргызстан, приехали преподаватели, окончившие консерватории в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, и они стали нашими учителями. Поэтому мы и дали нашему конкурсу имя «Приношение русской музыке», — рассказала руководитель конкурса Венера Сатылганова.

По ее словам, конкурс проходит уже в седьмой раз. В этом году он посвящен 190-летию основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна.

Участники смогли познакомиться с его вкладом в развитие музыкального искусства и образования.

В конкурсе принимают участие 198 музыкантов от 7 до 19 лет. Они соревнуются в номинациях «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» и «Классическая гитара».

Конкурс организован Кыргызским национальным музыкальным училищем имени Мураталы Куренкеева, Русским домом в Бишкеке при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.