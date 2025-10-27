20:26
Общество

Мэрия и Минздрав проверяют больницы, ЦСМ и поликлиники Бишкека

Мэрия и Министерство здравоохранения проводят плановые выездные мониторинги организаций здравоохранения столицы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, цель выездов — оценка текущего состояния объектов, определение приоритетных направлений для проведения ремонтных и восстановительных работ, а также улучшение условий для пациентов и медицинского персонала.

Заместитель мэра города Бишкек Виктория Мозгачева посетила ряд медицинских организаций, среди которых:

  • городская клиническая больница № 1, где УКС мэрии отремонтировало кровлю отделения экстренной терапии за счет местного бюджета;
  • филиалы Центра семейной медицины на улицах Боконбаева, Ибраимова и Токтогула;
  • Бишкекский городской центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ;
  • городская поликлиника студентов.

Регулярные объезды позволяют комплексно оценить состояние инфраструктуры и определить объекты, требующие первоочередного вмешательства.

Мэрия и Минздрав продолжат работу по развитию городской системы здравоохранения и обеспечению доступности качественной медицинской помощи для всех жителей столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348721/
просмотров: 228
