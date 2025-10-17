15:35
Общество

Новую роторную парковку открыли на рынке «Аламедин» в Бишкеке

В столице ввели в эксплуатацию вторую роторную парковку — она расположена на территории рынка «Аламедин».

Современная система рассчитана на 10 автомобилей и позволяет значительно экономить пространство. Парковка полностью автоматизирована: оплата производится через QR-код, а после успешной транзакции водитель предъявляет электронный чек оператору и может выехать с площадки.

По данным мэрии, запуск новой роторной парковки — часть программы по модернизации уличного пространства и внедрению «умных» решений в городской инфраструктуре.

«Такие парковки помогают решать проблему нехватки мест в загруженных районах и делают процесс парковки быстрее, безопаснее и удобнее», — отметили в муниципалитете.
