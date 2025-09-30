В Чуйском областном театре музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова новый руководитель. Им стал Замирбек Татиев, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Фото Минкультуры КР. В Чуйском областном театре музыкальной драмы и сатиры новый руководитель – Замирбек Татиев

Замирбек Татиев родился в 1986 году. Окончил Кыргызский республиканский техникум культуры в 2005 году и Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой в 2021-м по специальностям «преподаватель музыки и вокала», «кинооператор».

Ранее он работал концертмейстером, руководителем фольклорного коллектива, художественным руководителем и методистом в Доме культуры, возглавлял отдел культуры города Токмака.