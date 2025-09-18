10:24
Общество

Минтруда помогло работающим в РФ кыргызстанцам: им не платили зарплату

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России продолжает оказывать содействие гражданам страны в защите их трудовых прав.

Так, по коллективному обращению 16 человек о невыплате заработной платы проведены необходимые мероприятия с руководством ООО «Комплекс Инжиниринг». В результате задолженность перед кыргызстанцами погашена в полном объеме. Общая сумма выплаченной зарплаты составила 3 миллиона 600 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что граждане, столкнувшиеся с нарушением их социально-трудовых прав в Москве, могут обращаться в представительство Минтруда в РФ для получения консультации и правовой поддержки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343925/
просмотров: 190
