Минтруда помогло работающим в РФ кыргызстанцам: им не платили зарплату

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России продолжает оказывать содействие гражданам страны в защите их трудовых прав.

Так, по коллективному обращению 16 человек о невыплате заработной платы проведены необходимые мероприятия с руководством ООО «Комплекс Инжиниринг». В результате задолженность перед кыргызстанцами погашена в полном объеме. Общая сумма выплаченной зарплаты составила 3 миллиона 600 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что граждане, столкнувшиеся с нарушением их социально-трудовых прав в Москве, могут обращаться в представительство Минтруда в РФ для получения консультации и правовой поддержки.