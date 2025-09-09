В 2024 году страховые компании Кыргызстана заключили 1,7 миллиона договоров. Это в десять раз больше, чем в 2020-м. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Из них 72 тысячи договоров (4,3 процента) приходится на туристическое страхование.

По итогам года страховая сумма по договорам туристического страхования составила 140,8 миллиарда сомов. Это на 22,3 процента меньше, чем в 2023 году, но в 4,4 раза больше, чем четыре года назад.

Поступления от страховых взносов по туризму составили 118,2 миллиона сомов — ниже на 2 процента, чем годом ранее.

На долю туризма пришлось 7,5 процента от общей страховой суммы и 2,3 процента от всех страховых взносов. При этом было зафиксировано 613 страховых случаев, по которым туристам выплачено 28 миллионов сомов.