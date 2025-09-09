12:47
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Общество

В 2024 году страховые компании Кыргызстана заключили 1,7 миллиона договоров

В 2024 году страховые компании Кыргызстана заключили 1,7 миллиона договоров. Это в десять раз больше, чем в 2020-м. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Из них 72 тысячи договоров (4,3 процента) приходится на туристическое страхование.

По итогам года страховая сумма по договорам туристического страхования составила 140,8 миллиарда сомов. Это на 22,3 процента меньше, чем в 2023 году, но в 4,4 раза больше, чем четыре года назад.

Поступления от страховых взносов по туризму составили 118,2 миллиона сомов — ниже на 2 процента, чем годом ранее.

На долю туризма пришлось 7,5 процента от общей страховой суммы и 2,3 процента от всех страховых взносов. При этом было зафиксировано 613 страховых случаев, по которым туристам выплачено 28 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342714/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Доходы страховых компаний Кыргызстана достигли 4,6 миллиарда сомов
Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье
Вмененное и аннуитетное страхование инициирует Минэкономики: что это и зачем
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Государство возместило ущерб школе и детскому саду после пожаров
С 1 июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и где оформить полис
Доходы страховых компаний Кыргызстана превысили 2 миллиарда сомов в I квартале
ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
В Кыргызстане начнут страховать кредиты и экспортные поставки
Популярные новости
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на&nbsp;жителей Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
12:34
Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали чемпионата мира по боксу Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали...
12:29
В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии краж скота
12:20
На поездку в Италию и Ватикан делегация потратила 11 миллионов сомов
12:20
В Кыргызстане производство минеральной воды увеличилось в 3,5 раза
12:05
Военная прокуратура раскрыла случаи насилия в армии КР: подозреваемые задержаны