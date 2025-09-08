13:37
Общество

Кувейт выделит КР $1 миллион гранта на разработку проекта по водоснабжению

Кувейт выделит Кыргызстану $1 миллион грантовых средств на разработку проекта по сельскому водоснабжению. Об этом стало известно на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Представители Минсельхоза просили одобрить в первом чтении проект закона «О ратификации грантового соглашения между КР и Кувейтским фондом арабского экономического развития о финансировании подготовки технико-экономического обоснования и предварительной разработки проекта «Развитие водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей».

Соглашение предусматривает предоставление гранта в размере 300 тысяч кувейтских динаров (около $1 миллиона) на проведение технико-экономического обоснования и предварительной разработки проекта.

Как сообщил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев, цель проекта — подготовка базы для реабилитации и расширения систем питьевого водоснабжения и водоотведения, что позволит в дальнейшем обеспечить население чистой питьевой водой, снизить заболеваемость и улучшить санитарные условия.

Депутаты призвали Минсельхоз не затягивать с реализацией проектов по обеспечению населения питьевой водой. Комитет одобрил законопроект.
