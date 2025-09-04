Минтруда предупреждает о деятельности нелегальных агентств по трудоустройству

В ходе мониторинга деятельности частных агентств занятости Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики были выявлены субъекты, такие как ОсОО «Эдукейшн плюс», агентство Lux Europe, «EVC визовое агентство», осуществлявшие незаконную деятельность по организованному набору граждан Кыргызской Республики для трудоустройства за рубежом без соответствующего разрешения.

Нелегальные агентства, предлагая трудоустройство без соблюдения установленных законодательством процедур, подвергают риску жизнь и безопасность граждан, а также могут использовать мошеннические схемы.

На данный момент в отношении указанных агентств центром направлены материалы в Министерство внутренних дел КР для проведения юридической оценки и принятия мер в рамках действующего законодательства.

Министерство рекомендует гражданам проявлять осторожность и заранее проверять наличие разрешений у агентств перед трудоустройством за границей. Для получения информации о легальных агентствах граждане могут обратиться в Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики или ознакомиться со списком на сайте migrant.kg.