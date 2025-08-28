09:19
Общество

Кыргызстанские военные отправились на учения ОДКБ «Взаимодействие-2025»

Кыргызстанские военные отправились в Беларусь для участия в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2025».

По данным пресс-службы Организации Договора о коллективной безопасности, участники совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2025», специальных учений «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» совершат перегруппировку в Республику Беларусь до 29 августа.

пресс-службы ОДКБ
Фото пресс-службы ОДКБ. В Беларуси пройдут учения военных стран ОДКБ «Взаимодействие-2025»

Контингенты войск направляются из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в районы проведения учений в соответствии с планом.

На полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» с 31 августа по 6 сентября состоятся учения, объединяющие подготовку различных компонентов коллективных сил ОДКБ. Отмечается, что

  • «Взаимодействие-2025» нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства – члена ОДКБ;
  • в ходе специального учения «Поиск-2025» будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки в интересах КСОР ОДКБ;
  • специальное учение «Эшелон-2025» предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.

Особенностью учений в 2025 году является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».
