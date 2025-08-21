В Аламединском районе начались подготовительные работы по асфальтированию автомобильной дороги, ведущей от села Орто-Сай в направлении флагштока, включая подъезд к самому объекту. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, общая протяженность дороги составляет 2,3 километра. Строительные работы осуществляются в рамках статьи о капитальных вложениях.

Фото Минтранса. Дорога к флагштоку

Дорожно-строительные работы выполняются дорожно-эксплуатационным предприятием № 25 Минтранскома. В настоящее время проводятся работы по подготовке основания дороги, расширению и выравниванию дорожного полотна.

В ходе реализации проекта будет уложен новый асфальт, отвечающий всем требованиям и нормам, что позволит улучшить дорожную инфраструктуру и качество движения автотранспорта.