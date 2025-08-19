20:23
Общество

Ушел из жизни выдающийся кыргызский скульптор Улан Садыков

На 60-м году жизни 18 августа после тяжелой болезни ушел из жизни Улан Садыков — один из видных мастеров кыргызской скульптуры, заслуженный деятель искусств, профессор искусствоведения, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики. Об этом 24.kg сообщил друг семьи.

Среди его наиболее известных работ — памятники «Воинам Баткенцам» около здания Министерства обороны Кыргызской Республики, Алыкулу Осмонову у здания Национальной библиотеки, подвигу врачей во время пандемии COVID-19 у здания Медицинской академии имени Исы Коноевича Ахунбаева, а также монументы в Турции, включая «Воин Кыргыз» и серию работ, посвященных Ататюрку.

Улан Садыков родился 29 июня 1966 года в Бишкеке. Окончил Кыргызское государственное художественное училище имени Чуйкова и Московский академический художественный институт имени Сурикова. В 1985-1987 годах служил в рядах Советской армии. Вернувшись в Кыргызстан более трех десятилетий он посвятил преподавательской и творческой деятельности, возглавляя кафедру станковой скульптуры в Национальной академии художеств КР и обучая студентов как в Кыргызстане, так и в Турции.

Садыков был удостоен Государственной премии и Почетной грамоты Кыргызской Республики. Его творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия страны.

Преждевременная кончина Улана Садыкова — тяжелая утрата для кыргызской культуры, его имя и искусство останутся в памяти поколений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340236/
