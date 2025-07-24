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Общество

Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах

Профсоюз полиции ФРГ потребовал «закрыть дыры» в аэропортах, то есть дать больше полномочий сотрудникам на авиационных пунктах контроля для усиления надзора за миграцией и предотвращения так называемой вторичной миграции. Об этом сообщает DW.

Поводом стали данные о том, что с начала года около 8 тысяч беженцев, получивших защиту в Греции, незаконно прибыли в Германию и подали здесь вторичную заявку. Они добрались до ФРГ в том числе самолетами, так как в ЕС нет проверок документов на внутренних рейсах. В профсоюзе полиции ФРГ это назвали «абсурдом» и заявили о дефиците сотрудников в аэропортах.

Одновременно в аэропорту Мюнхена (второй по пассажиропотоку в ФРГ) заявили газете Bild, что к 2028 году построят отдельный «депортационный терминал» для высылки нелегальных мигрантов. Через него смогут пропускать до ста человек в день.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337375/
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Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах