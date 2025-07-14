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Общество

Кыргызстан вкладывает рекордные средства в развитие медицины после пандемии

Руководитель управления информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков отметил, что за пять лет после начала пандемии COVID-19 в системе здравоохранения страны произошли значительные перемены. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для нашей медицины. Но этот кризис дал много уроков, которые были учтены для будущего. С тех пор Кыргызстан уверенно движется по пути развития, и изменения происходят во всех сферах, включая здравоохранение», — подчеркнул Орунбеков.

Он сообщил, что государство уделяет все больше внимания медицинской сфере, а объем бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, стабильно растет:

  • в 2021 году — 26,3 миллиарда сомов,
  • в 2024-м — 42 миллиарда сомов,
  • в 2025 году запланировано — 49,6 миллиарда сомов.

«Это не просто цифры. Это отражение цели — каждый кыргызстанец должен иметь доступ к качественной медицинской помощи в своей стране», — добавил он.

Также он рассказал, что в текущем году по всей стране строятся 32 новых медицинских объекта:

  • Бишкек — 5,
  • Ошская область — 6,
  • Чуйская область — 3,
  • Иссык-Кульская область — 4,
  • Джалал-Абадская область — 9,
  • Нарынская область — 2,
  • Баткенская область — 1.

Дайырбек Орунбеков подчеркнул, что модернизация здравоохранения продолжится и в ближайшие годы будет направлено еще больше ресурсов на строительство, ремонт и оснащение медицинских учреждений по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336142/
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