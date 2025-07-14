Кыргызстан вкладывает рекордные средства в развитие медицины после пандемии

Руководитель управления информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков отметил, что за пять лет после начала пандемии COVID-19 в системе здравоохранения страны произошли значительные перемены. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
«Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для нашей медицины. Но этот кризис дал много уроков, которые были учтены для будущего. С тех пор Кыргызстан уверенно движется по пути развития, и изменения происходят во всех сферах, включая здравоохранение», — подчеркнул Орунбеков.
Он сообщил, что государство уделяет все больше внимания медицинской сфере, а объем бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, стабильно растет:
- в 2021 году — 26,3 миллиарда сомов,
- в 2024-м — 42 миллиарда сомов,
- в 2025 году запланировано — 49,6 миллиарда сомов.
«Это не просто цифры. Это отражение цели — каждый кыргызстанец должен иметь доступ к качественной медицинской помощи в своей стране», — добавил он.
Также он рассказал, что в текущем году по всей стране строятся 32 новых медицинских объекта:
- Бишкек — 5,
- Ошская область — 6,
- Чуйская область — 3,
- Иссык-Кульская область — 4,
- Джалал-Абадская область — 9,
- Нарынская область — 2,
- Баткенская область — 1.
Дайырбек Орунбеков подчеркнул, что модернизация здравоохранения продолжится и в ближайшие годы будет направлено еще больше ресурсов на строительство, ремонт и оснащение медицинских учреждений по всей стране.