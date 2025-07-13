Неделя-24. Имущество бывшего налоговика на $55 миллионов, и подорожает ли золото

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершил государственный визит в Таджикистан. Еще несколько лет назад между странами произошел кровавый конфликт, но уже в этом году две республики завершили делимитацию государственной границы. Именно из-за ее неопределенности и происходили все последние конфликты между государствами.

Фото администрации президента КР. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон

За скупыми строчками пресс-релизов сложно определить, насколько важные вопросы обсуждали президенты, но встречали Садыра Жапарова пышно. Кроме того, возили по концертам и выставкам. Визит был насыщенный и продлился два дня. По итогам подписаны двусторонние документы и заявлено о создании межправительственного совета Кыргызстана и Таджикистана. Его первое заседание пройдет в Бишкеке. Кроме того, заявлено о возобновлении работы двух пограничных пунктов пропуска «Карамык-автодорожный» и «Бордобо-автодорожный» и упрощении процедур пересечения границы для граждан двух стран.

У экс-главы Государственной налоговой службы Алтынбека Абдувапова выявили имущество на $55 миллионов.

Интересную традицию ввел в последнее время глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — едва ли не на каждом совещании с его участием задерживают каких-то чиновников. Не стала исключением и поездка в город Ош. Там во время совещания на допрос забрали сразу шесть чиновников. Среди них начальник налоговой службы Узгенского района, заместитель начальника налоговой службы Кара-Суйского района, двоих сотрудников «Кадастра» Ноокатского района, сотрудника судебного органа Узгенского района и работника паспортного стола.

Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на совещании с руководителями по городу Ошу и одноименной области. Он отметил, что чиновник проработал налоговиком более 10 лет, собственного бизнеса не имеет. «Но как он скопил $55 миллионов? Его подчиненные говорят, что давали ему взятки от $50 до $100 тысяч в месяц. Мы у него все конфискуем, он ответит и перед судом. Впредь Алтынбек будет одним из самых бедных людей», — заявил глава спецслужбы.

Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов заключены под стражу 6 декабря 2024 года. Оба отстранены от должностей. Их подозревают в причастности к коррупционным схемам, связанными с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТНН) и злоупотреблении должностными полномочиями, что нанесло ущерб бюджету страны в размере 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

Фото из интернета. В Балыкчи снесли памятник Семенову-Тянь-Шанскому

В Балыкчи с привычного места исчез памятник знаменитому исследователю Семенову-Тян-Шанскому, который располагался на въезде в город Балыкчи. Монумент, установленный здесь в 1980-х годах, имеет защиту как культурный объект. Автор памятника Владимир Горевой — заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола. Памятник в данный момент находится на территории МП «Зеленое хозяйство». Позже мэр города Балыкчи Султан Кермалиев прокомментировал демонтаж памятника: «Памятник Петра Петровича займет достойное место. Короче, как закончится, увидите. Зынк болот (отлично будет). Мозг не пинайте. И так забот хватает».

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что намерен посетить Кыргызстан. «Мы с моим коллегой Адылбеком Алешовичем (глава кабмина КР Адылбек Касымалиев) должны встретиться в ближайшее время, должны пригласить его на Алтай на нашу конференцию природоохранную, а потом собирались с официальным визитом посетить вашу замечательную республику», — сказал глава правительства РФ. Кстати, ранее сообщалось, что Кыргызстан должен посетить и российский президент Владимир Путин. По официальным данным, в городе Чолпон-Ате 15-16 августа состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

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