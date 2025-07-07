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Общество

Видео с мигрантами в жилетах с надписью «Подлежит выдворению» появилось в Сети

Видео с мигрантами в жилетах с надписью «Подлежит выдворению» появилось в Сети российского сегмента. Запись также публикуют Telegram-каналы.

На записи группа мигрантов, которые стоят в сигнальных жилетах. Вокруг них стоят представители силовых структур. На каждом жилете надпись «Подлежит выдворению». Где был снят ролик не сообщается.

В России ранее принято 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, которым запрещено находиться в стране.

В ноябре прошлого года правительство РФ приняло постановление «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Краткая инструкция для намеревающихся отправиться в Россию на десяти разных языках содержится на портале «Госуслуги».

С 5 февраля в РФ начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из государства либо до урегулирования правового положения на территории России.

А с 30 июня иностранцы, планирующие въезд в Россию, обязаны пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID» и оформить электронную заявку не позднее чем за 72 часа до предполагаемой даты пересечения границы. Пилотный проект направлен на модернизацию и повышение эффективности процедур пересечения государственной границы РФ, и участие проходит на добровольной основе. Приложение RuID доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335415/
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