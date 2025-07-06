Культовый фильм «Пролетая над гнездом кукушки» снимут, как телевизионный сериал

Культовый фильм «Пролетая над гнездом кукушки» снимут, как новый телевизионный спин-офф.

История, над которой работает продюсер Пол Зэнц (племянник продюсера «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года с Джеком Николсоном Сола Зэнца), вернется к роману-первоисточнику Кена Кизи и будет рассказана от лица Вождя Бромдена, сообщает Deadline.

Фото СМИ. Кадр из культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

«Только что я подписал соглашение с вдовой Кена Кизи о разработке телесериала, который в первом сезоне будет рассказан с точки зрения Вождя. После первого сезона мы увидим, что случится с Вождем после того, как он сбежит (из психиатрической больницы. — прим ред.), — рассказал Пол Зэнц.

Повествование картины 1975 года, в отличие от книги, ведется от лица Рэндла Макмефри. Кен Кизи не согласился с этим решением и не одобрил экранизацию Милоша Формана.

Напомним, у «Пролетая над гнезом кукушки» уже есть телевизионный приквел — сериал Netflix «Рэтчед» с Сарой Полсон. Сериал посвящен превращению Милдред Рэтчед «из обычной медсестры в полноценного монстра».

Телевизионный спин-офф — это новый сериал, содержащий персонажей или декорации, которые возникли в предыдущем сериале, но с другим фокусом, тоном или тематикой.