В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева направила обращение министру транспорта России Роману Старовойту с предложением ввести дополнительные требования к стажу и опыту вождения для трудовых мигрантов, претендующих на работу водителем такси, сообщает РИА Новости.

«Рассмотреть возможность введения дополнительных требований к стажу и опыту вождения для мигрантов, претендующих на работу водителем такси», — сказано в письме.

Также предлагается обязать всех иностранных граждан, работающих в сфере такси, предоставлять сведения о качестве вождения (стаж, наличие нарушений, ДТП, лишение прав) при устройстве на работу и ежегодно обновлять эти данные, и автоматизировать процесс внесения информации о водительских удостоверениях иностранных граждан в единую федеральную информационную систему «Мигрант ID» с возможностью межведомственного обмена данными между МВД, Минтрансом и работодателями.

Напомним, в Санкт-Петербурге намеревались запретить трудовым мигрантам работать курьерами и таксистами как минимум до конца года. Позже городские власти отложили введение этого запрета, однако пока не известно, на какой срок.